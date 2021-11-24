نيوزيلندا: فتح الحدود أمام النازحين والسياح اعتباراً من يناير

كريس هيبكينز،



وأضاف "لقد وجد الناس أنفسهم مضطرين إلى اللجوء إلى أماكن لم يتوقعوا البقاء فيها لفترات طويلة، ونحن ندرك تماما تأثير القيود التي فرضت على حياة الأفراد وسبل عيشهم".







رام الله - دنيا الوطنأفادت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الأربعاء، أنها ستعيد فتح حدودها خلال الأشهر المقبلة، مما يسمح بعودة السكان النازحين اعتبارا من كانون الثاني/ يناير، بينما السياح اعتبارا من نسيان/ أبريل.وقالالوزير المسؤول عن استجابة نيوزيلندا لـ(كوفيد- 19): "إن الحكومة أجرت مقايضات صعبة للحفاظ على سلامة النيوزيلنديين قدر الإمكان طوال الوباء"، وفق (روسيا اليوم).