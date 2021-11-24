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الرئيس الإسرائيلي لجونسون: قد يتخذ حلفاؤنا موقفًا متشددًا ضد إيران

الرئيس الإسرائيلي لجونسون: قد يتخذ حلفاؤنا موقفًا متشددًا ضد إيران
رام الله - دنيا الوطن
بحث الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، "تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين الجانبين"، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني في 10 داونينغ ستريت في لندن.

وخلال اجتماعه مع جونسون، قال هرتسوغ إن "إسرائيل تتوقع من حلفائها أن تعبر عن مواقف صلبة قدر الإمكان خلال المفاوضات مع إيران، لأننا نعتقد أن إيران لا تتصرف بحسن نية. الأمور لن تتحرك إلا إذا شعر الإيرانيون أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة"، بحسب ما جاء في موقع (واللا).

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إن حكومته لن تلتزم بالاتفاق النووي مع إيران في حال توصلت إليه واشنطن.

وأضاف في المؤتمر الأمني السياسي الذي يرعاه معهد الشؤون السياسية والاستراتيجية في جامعة رايخمان في هرتسليا، إنه "حتى إذا تمت العودة إلى الاتفاق النووي، إسرائيل بطبيعة الحال لن تكون طرفًا فيه وهو لا يلزمها".

وأضاف: "إن الخطأ الذي ارتكبناه بعد الاتفاق النووي الأول، عام 2015، لن يتكرر".

وأشار إلى أنه "يتعين على إسرائيل الحفاظ على حرية التصرف والقدرة على التصرف في كل الأحوال ومهما كانت الظروف السياسية".

وتابع: "نأمل أن لا يتردد العالم، لكن حتى إذا تردد فنحن لسنا بصدد التردد"، ملمحًا إلى إمكانية الخلاف مع واشنطن التي ستعود للمفاوضات مع إيران نهاية الشهر الجاري.

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