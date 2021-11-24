المرور بغزة: إغلاق كلي من دوار أبو حصيرة حتى دوار الميناء غرباً

أعلنت إدارة المرور والنجدة، صباح اليوم الأربعاء، عن إغلاق الطريق بشكل كلي من دوار أبو حصيرة حتى دوار الميناء السايد الغربي، بسبب وجود بقعة زيت تسببتها جرافة أمام حاجز الميناء، وسيستمر الإغلاق حتى الانتهاء من إزالة الزيت عن الطريق.



ونوهت الإدارة إلى وجود انهيار جديد تسبب بحفرة على جسر صلاح الدين، وتم تحويل الطريق في المكان واستخدام طرق بديلة، مع وجود دراجة نارية لتوجيه السائقين.







رام الله - دنيا الوطن