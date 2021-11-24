غزة: 3 وفيات و106 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 688 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 106 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 100 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 186686 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1478 حالة، وإجمالي المتعافين 183570 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1638 وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 50 حالة، من بينها 38 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 500469 شخصا.