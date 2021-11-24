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لحظات تحبس الأنفاس.. انهيار عقار في الإسكندرية بمصر ونجاة المارة

لحظات تحبس الأنفاس.. انهيار عقار في الإسكندرية بمصر ونجاة المارة
لحظة إنهيار عقار في الإسكندرية
رام الله - دنيا الوطن
سقطت أجزاء كبيرة من عقار غير مأهول بالسكان، يتضمن  ثلاثة طوابق بمنطقة المنشية في الإسكندرية بمصر، دون وقوع إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

فيما سجلت كاميرات المراقبة لحظة انهيار العقار وسط خوف الأهالي المنطقة، كما وظهر بمقطع الفيديو الذي رصدته الكاميرا نجاة أحد المارة من الموت لسقوط العقار بعد مروره بثوان معدودة، وفق (المصراوي).

من جانبه، تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا بسقوط أجزاء من العقار رقم (25) شارع سيدي شحاته متفرع من سوق السمك القديم بمنطقة المنشية، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار قديم وغير مأهول بالسكان، ومكون من أرضي وطابقين علويين.

 


 





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