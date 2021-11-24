شؤون فلسطينية

الاحتلال يرفض إحضار الأسير أبو هواش إلى المحكمة بسبب وضعه الصحي الصعب

الاحتلال يرفض إحضار الأسير أبو هواش إلى المحكمة بسبب وضعه الصحي الصعب
الأسير هشام أبو هواش
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المحامي جواد بولس، محامي نادي الأسير الفلسطيني بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضت إحضار الأسير هشام أبو هواش المضرب لليوم الـ100 إلى المحكمة للاستئناف على اعتقاله الإداري، بسبب وضعه الصحي الصعب.

وكان من المقرر أن تعقد للأسير أبو هواش جلسة محكمة، اليوم، للنظر في الاستئناف الذي قدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري وذلك في محكمة الاستئنافات العسكرية في (عوفر)، علمًا أن الأسير يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا في سجن "عيادة الرملة" كما يعاني من هزال وضعف، وفقدان متكرّر للوعي، وآلام حادّة في الكبد، ولا يستطيع النّوم من شدّة الأوجاع في كافة أنحاء جسده، ويتنقّل على كرسي متحرّك، إضافة إلى معاناته من التقيّؤ بشكل مستمر.

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري منذ تاريخ اعتقاله، علمًا أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه ثماني سنوات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يحكم على فتى مقدسي بالسجن 10 سنوات وغرامة 170 ألف شيكل

الاحتلال يحكم على فتى مقدسي بالسجن 10 سنوات وغرامة 170 ألف شيكل

تأجيل جلسة الاستئناف للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش

تأجيل جلسة الاستئناف للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش

الاحتلال يؤجل جلسة الاستئناف للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام

الاحتلال يؤجل جلسة الاستئناف للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام

بلدية خانيونس: أنجزنا مشكلة غرق عدة مناطق تجاوز عمرها (70) عاماً

بلدية خانيونس: أنجزنا مشكلة غرق عدة مناطق تجاوز عمرها (70) عاماً

أول تعقيب من (حماس) على العدوان الإسرائيلي لسوريا فجر اليوم

أول تعقيب من (حماس) على العدوان الإسرائيلي لسوريا فجر اليوم

&#34;أوضاعنا مأساوية&#34;.. متضررو حرب 2014 يطالبون (أونروا) بصرف تعويضاتهم

"أوضاعنا مأساوية".. متضررو حرب 2014 يطالبون (أونروا) بصرف تعويضاتهم

المرور بغزة: إغلاق كلي من دوار أبو حصيرة حتى دوار الميناء غرباً

المرور بغزة: إغلاق كلي من دوار أبو حصيرة حتى دوار الميناء غرباً

غزة: 3 وفيات و106 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 3 وفيات و106 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحكم على فتى مقدسي بالسجن 10 سنوات وغرامة 170 ألف شيكل

الاحتلال يحكم على فتى مقدسي بالسجن 10 سنوات وغرامة 170 ألف شيكل

تأجيل جلسة الاستئناف للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش

تأجيل جلسة الاستئناف للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش

مركز الإنسان يدين تزايد المشاريع والنشاطات الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة

مركز الإنسان يدين تزايد المشاريع والنشاطات الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة

&#34;المرور&#34; بغزة: تحرير 75 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 48 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 75 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 48 ساعة الماضية

التنمية بغزة تنفي صرف تبرعات &#34;عائلة واحدة&#34; للأسر الفقيرة

التنمية بغزة تنفي صرف تبرعات "عائلة واحدة" للأسر الفقيرة

الاحتلال يستدعي المرابطتين المقدسيتين خويص والحلواني للتحقيق

الاحتلال يستدعي المرابطتين المقدسيتين خويص والحلواني للتحقيق

البريم يدعو وزير الشؤون المدنية للإسراع بنشر أسماء الدفعة الثانية من لم الشمل

البريم يدعو وزير الشؤون المدنية للإسراع بنشر أسماء الدفعة الثانية من لم الشمل

العالول: يجب وقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للأقصى

العالول: يجب وقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للأقصى

منوعات

شاهد: أحمد سلامة يوضح حقيقة إجراء ابنته سارة سلامة لعملية تجميل

شاهد: أحمد سلامة يوضح حقيقة إجراء ابنته سارة سلامة لعملية تجميل

نقابة الموسيقيين تصدر قرارات قاسية بحق المغني حسن أبو الروس.. والأخير يرد

نقابة الموسيقيين تصدر قرارات قاسية بحق المغني حسن أبو الروس.. والأخير يرد

بحركاتها الغريبة.. ابنة عمر دياب تثير غضب جمهورها خلال جلسة تصوير

بحركاتها الغريبة.. ابنة عمر دياب تثير غضب جمهورها خلال جلسة تصوير

نيللي كريم تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد هذا الطلب

نيللي كريم تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد هذا الطلب

شاهد: نسرين طافش ترقص مع هذا الرجل باحترافية

شاهد: نسرين طافش ترقص مع هذا الرجل باحترافية

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بعد تقبيلها لهذا الفنان

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بعد تقبيلها لهذا الفنان

هاني شاكر يقرر إيقاف محمد رمضان عن الغناء ويحوله للتحقيق

هاني شاكر يقرر إيقاف محمد رمضان عن الغناء ويحوله للتحقيق

ردة فعلها جنونية.. تامر حسني ينتحل شخصية مصوّر لمفاجأة عروس

ردة فعلها جنونية.. تامر حسني ينتحل شخصية مصوّر لمفاجأة عروس

بعد أن أعلنت طلاقها منه.. زوجة يزن السيد تتراجع عن تصريحاتها

بعد أن أعلنت طلاقها منه.. زوجة يزن السيد تتراجع عن تصريحاتها

بيسان إسماعيل تفاجئ الجميع بانسحابها من برنامج (بوليفارد المواهب).. ما السبب؟

بيسان إسماعيل تفاجئ الجميع بانسحابها من برنامج (بوليفارد المواهب).. ما السبب؟

عربي

العاهل السعودي: ندعو لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك

العاهل السعودي: ندعو لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك

لحظات تحبس الأنفاس.. انهيار عقار في الإسكندرية بمصر ونجاة المارة

لحظات تحبس الأنفاس.. انهيار عقار في الإسكندرية بمصر ونجاة المارة

وزير الخارجية الإماراتي يقود اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية بـ&#34; إكسبو دبي&#34;

وزير الخارجية الإماراتي يقود اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية بـ" إكسبو دبي"

تفاصيل جديدة حول المشروع الأردني الإسرائيلي لتبادل الكهرباء والمياه

تفاصيل جديدة حول المشروع الأردني الإسرائيلي لتبادل الكهرباء والمياه