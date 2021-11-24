الاحتلال يرفض إحضار الأسير أبو هواش إلى المحكمة بسبب وضعه الصحي الصعب

رام الله - دنيا الوطنأفاد المحامي جواد بولس، محامي نادي الأسير الفلسطيني بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضت إحضار الأسير هشام أبو هواش المضرب لليوم الـ100 إلى المحكمة للاستئناف على اعتقاله الإداري، بسبب وضعه الصحي الصعب.وكان من المقرر أن تعقد للأسير أبو هواش جلسة محكمة، اليوم، للنظر في الاستئناف الذي قدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري وذلك في محكمة الاستئنافات العسكرية في (عوفر)، علمًا أن الأسير يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا في سجن "عيادة الرملة" كما يعاني من هزال وضعف، وفقدان متكرّر للوعي، وآلام حادّة في الكبد، ولا يستطيع النّوم من شدّة الأوجاع في كافة أنحاء جسده، ويتنقّل على كرسي متحرّك، إضافة إلى معاناته من التقيّؤ بشكل مستمر.وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري منذ تاريخ اعتقاله، علمًا أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه ثماني سنوات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.