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وزير الخارجية الإماراتي يقود اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية بـ" إكسبو دبي"

وزير الخارجية الإماراتي يقود اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية بـ" إكسبو دبي"
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
قادة عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماع المجلس الذي عقد في الدولة بـ (إكسبو 2020 دبي).

وأعرب بن زايد عن فخره بتزايد أعداد طلبة المدارس والجامعات الذين زاروا (إكسبو 2020 دبي) من جميع أنحاء الدولة، مثنياً على جهود الجهات والفرق المعنية والقائمين على (إكسبو 2020) في إنجاح تجربة زيارات الطلبة وإثراء معرفتهم واطلاعهم على التجارب المختلفة والمتنوعة التي توفرها الأجنحة لإبداع العقول الشابة، وفق (وام).

وطالب بن زايد الطلبة وأولياء الأمور والمؤسسات والهيئات التعليمية إلى استغلال الفرص والمساحات الإبداعية التي يوفرها (إكسبو 2020 دبي) للتعرف على التجارب والأنشطة الثقافية والتعليمية التي توفرها الأجنحة .

وأكد على دور (إكسبو 2020 دبي) في إلهام الجيل القادم للاستكشاف والتعلم والإبداع في بيئة ممتعة وغامرة بالتجارب والثقافات والأفكار المبتكرة والمتجددة التي توسع مداركهم وتمكن معرفتهم ومهاراتهم للمشاركة في صُنع المستقبل.




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