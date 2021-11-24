التنمية بغزة تنفي صرف تبرعات "عائلة واحدة" للأسر الفقيرة

رام الله - دنيا الوطننفت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صرف تبرعات مبادرة "عائلة واحدة" لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة.وأكدت الوزارة في تصريح لوكالة (الرأي) الفلسطينية أنه في حال وجود أي جديد حول صرف التبرعات سيتم الإعلان عنه عبر موقعها الرسمي.يذكر أن مبادرة "عيلة واحدة" هي عبارة عن تبرعات من موظفي الحكومة في غزة يتم اقتطاعها من مستحقاتهم المالية لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة، وذلك بناءً على المعايير التي تنطبق على الحالات المشمولة في الصرف.