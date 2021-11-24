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شؤون فلسطينية

البريم يدعو وزير الشؤون المدنية للإسراع بنشر أسماء الدفعة الثانية من لم الشمل

البريم يدعو وزير الشؤون المدنية للإسراع بنشر أسماء الدفعة الثانية من لم الشمل
رام الله - دنيا الوطن
دعا الكاتب محمد البريم وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ للإسراع في تنفيذ اسماء الدفعة الثانية من لم الشمل وتغيير العنوان.

و قال البريم: "إن الكلمة عقد وان الناس من حقها معرفة الوقت المحدد لنشر أسماء الدفعة الثانية... فالناس ملت الانتظار".

و ثمن البريم جهود وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ التي أفضت لهذه اللحظة التي تنهي معاناة شريحة لم الشمل وتغيير العنوان، حيث يأمل بانهاء هذا الملف قبل نهاية العام وان لايكون احد دون هوية وتغيير عنوان.

و كان رئيس الهيئة العام للشؤون المدنية، حسين الشيخ، أعلن في 30 من آب/أغسطس 2021، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية، على منح 5000 جمع شمل العائلات الفلسطينية،
"دفعة أولى على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه".

و في 19 من تشرين الأول/أكتوبر 2021، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، عن 4000 اسم تم منحهم حق المواطنة، واستلام الهويات الفلسطينية، وكذلك تغيير عنوان السكن.

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