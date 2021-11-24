الكشف عن تفاصيل زيارة وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لغزة

رام الله - دنيا الوطنوصل وفد دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في القطاع، عبر معبر بيت حانون (إيريز) شمال القطاع، يضم عشرين سفيراً من دول الاتحاد الأوروبي.وقال شادي عثمان مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في حديثه للوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا): "هذه أكبر زيارة لممثلي الاتحاد الأوروبي كسفراء مجتمعين إلى قطاع غزة".وأضاف عثمان: "أن الهدف من هذه الزيارة متابعة التطورات بشكل مباشر في غزة، وإرسال رسالة سياسية تتعلق بضرورة رفع الحصار، وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة بشكل يمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها بشكل كامل في القطاع".وأكد عثمان على أنه من خلال هذه الجولة ستكون لقاءات للوفد الدبلوماسي الأوروبي مع الفعاليات المختلفة لاستعراض آخر التطورات في قطاع غزة والأوضاع الحالية.وتستمر زيارة الوفد الأوروبي الذي يضم سفراء وقناصل ليوم غدٍ الخميس، وتشمل جولة ميدانية إلى مزارع الفراولة في بلدة بيت لاهيا ومنطقة السودانية شمال القطاع ولقاء المزارعين، إضافة إلى جولة لمحطة التحلية في مدينة دير البلح وسط القطاع، وأخرى في معبري رفح البري الحدودي مع مصر، وكرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع.وكما سيعقد وفد سفراء الاتحاد الأوروبي في نهاية الزيارة مؤتمراً صحفياً في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.