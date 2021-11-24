العالول: يجب وقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للأقصى

رام الله - دنيا الوطنالتقى نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، السفير الاردني لدى دولة فلسطين محمد أبو ندي، مطلعا اياه على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.واستعرض العالول خلال اللقاء، الذي عقد بمكتبه بمدينة رام الله، توجهات القيادة الفلسطينية وموقفها الثابت من ضرورة وقف الإنتهاكات الإسرائيلية اليومية والإستيطانية والإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وتكثيف الجهود والمساعي بهذا الإتجاه.وأكد على دور المملكة الأردنية الهاشمية وأهميته في مواجهة ما تقوم به دولة الإحتلال من إنتهاكات خطيرة ومتكررة في القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص.من جانبه، أكد السفير الاردني على موقف بلاده الثابت والمتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.