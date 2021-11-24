الشرطة الإسرائيلية تقدم لوائح ضد 52 شخصاً بتهم تهريب الأسلحة





وأوضح موقع (والا) أن الأشخاص اعتقلوا قبل أكثر من أسبوع عبر عميل سري، وكانت أكبر عملية اعتقال لتجار الأسلحة في إسرائيل.





وفي التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 65 شخصاً مشتبهاً بهم في تجارة الأسلحة والمتفجرات في مناطق مختلفة بالبلاد.





وكان مكتب المدعي العام المركزي قدم منتصف الشهر لائحة اتهام في المحكمة المركزية ضد 20 متهماً بالإتجار بالأسلحة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأنها رفعت لوائح اتهام بتهريب أسلحة والاتجار بها ضد 52 شخصاً من شمال إسرائيل.