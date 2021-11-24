الصومال: إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب الجفاف

محمد حسين روبلي،



فيما أشارت تقارير دولية إلى أن ملايين الصوماليين يعانون من نقص حاد في الأغذية والمياه، معربةً عن قلقها من حدوث كارثة إنسانية إذا لم يتم تقديم مساعدات عاجلة إلى المتضررين.





رام الله - دنيا الوطنأعلنالقائم بأعمال رئيس الوزراء الصومالي، عن حالة الطوارئ في البلاد، بسبب حالة الجفاف الذي ضربت عدة مناطق، وذلك في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.وطالب روبلي على حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الصوماليين والمجتمع الدولي إلى مساعدة المحتاجين الذين تأثروا بالجفاف الناجم عن عدم هطول الأمطار الموسمية.