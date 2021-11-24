أسيران من جنين يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال







رام الله - دنيا الوطندخل أسيران من مدينة جنين، اليوم الأربعاء، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين: "أن الأسير إياد أبو الرب من قرية جلبون دخل عامه السابع عشر في الأسر"، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو الرب بتاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، وتعرض لتحقيق وضغوط جسدية ونفسية شديدة استمرت لـ(120) يوماً، وبعد عزله وتمديد توقيفه عدة مرات، حكم عليه بالسجن ثمانية مؤبدات.فيما دخل الأسير عزمي نفاع من مدينة جنين عامه السابع في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ تاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 24/11/2015، ويقضي حكما بالسجن مدة (20) عاماً، وقد أصيب برصاص الاحتلال في وجهه ويده خلال عملية اعتقاله.