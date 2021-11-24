قناة (كان): ماليزيا ترفض دخول بعثة المنتخب الإسرائيلي إلى أراضيها
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن ماليزيا رفضت دخول بعثة المنتخب الإسرائيلي إلى أراضيها والمشاركة في بطولة العالم للاسكواش التي ستنطلق بعد أسبوعين.
وأوضحت القناة، أن هذا القرار يأتي بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية وعدم القدرة على توفير حراسة للمنتخب، وبسبب الصراع "الفلسطيني-الإسرائيلي".
في أعقاب ذلك، طالبت جمعية الاسكواش الإسرائيلية الاتحاد العالمي بإلزام ماليزيا بالموافقة على دخولها والسماح لجميع الدول بالمشاركة في البطولة التي تقام في كوالالمبور.
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