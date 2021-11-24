قناة (كان): ماليزيا ترفض دخول بعثة المنتخب الإسرائيلي إلى أراضيها





وأوضحت القناة، أن هذا القرار يأتي بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية وعدم القدرة على توفير حراسة للمنتخب، وبسبب الصراع "الفلسطيني-الإسرائيلي".





في أعقاب ذلك، طالبت جمعية الاسكواش الإسرائيلية الاتحاد العالمي بإلزام ماليزيا بالموافقة على دخولها والسماح لجميع الدول بالمشاركة في البطولة التي تقام في كوالالمبور.







رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن ماليزيا رفضت دخول بعثة المنتخب الإسرائيلي إلى أراضيها والمشاركة في بطولة العالم للاسكواش التي ستنطلق بعد أسبوعين.