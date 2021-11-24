راصد جوي يوضح تفاصيل تشكل ظاهرة "الغيمة القمعية" التي ظهرت في جنين





وقال قصي الحلايقة الراصد الجوي في منشورٍ على صفحته الشخصية على (فيسبوك): "تنشأ هذه الظاهرة نتيجة تيارات صاعدة قوية، حيث تتشكل منطقة من الضغط الجوي المنخفض والمكثف، وتدور في عمود مخروطي من قاعدة الغيوم الى أسفل لكنها لا تصل الارض".



وأضاف الحلايقة: "اذا وصلت اليابسة تسمى (tornado) وتسبب دمار محدود نتيجة رياح شديدة هابطة ترافقها، إذا وصلت الماء تتحول الى عامود ماء (waterspout)، وعادة ً ترافق السحب الركامية الرعدية ونادراً ما تسبب خسائر".





رام الله - دنيا الوطنظهر في المنخفض الجوي الأخير، ظاهرة الغيمة القمعية (غيمة ركامية رعدية) في بلدة فقوعة بمدينة جنين، التي يطلق عليها علمياً (funnel clouds).