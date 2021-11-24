غانتس يصل الرباط لتعزيز العلاقات الأمنية

بني غانتس،

بحسب موقع (والا) الإسرائيلي.





وأوضح موقع (والا) أن غانتس استقبله ضباطاً كبار في الجيش المغربي فور وصوله المطار، وفق (عكا) لشؤون الإسرائيلية.





ومن المقرر أن يلتقي غانتس بنظيره المغربي، ووسيوقعان على اتفاقيات تعاون عسكرية.





من جهته، قال مسؤول إسرائيلي: "إن هذه الزيارة تهدف لوضع حجر أساس لإقامة علاقات أمنية مستقبلية بين إسرائيل والمغرب".





وأضاف: "كان لدينا بعض التعاون، لكننا سوف نعطيه طابعاً رسميا الآن، وإنه إعلان علني عن الشراكة بيننا".





يشار إلى أن المغرب استقبل مستشارا الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الخارجية منذ استئناف العلاقات بين البلدين العام الماضي.





















رام الله - دنيا الوطنوصلوزير الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية، إلى العاصمة المغربية الرباط، وتعد هذه الزيارة الرسمية والعلنية الأولى لوزير الجيش الإسرائيلي للمغرب،