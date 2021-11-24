غانتس يصل الرباط لتعزيز العلاقات الأمنية مع المغرب

رام الله - دنيا الوطنحط وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس رحاله الليلة الماضية في العاصمة المغربية الرباط.وأكد موقع (واللا) أن الزيارة هي الرسمية والعلنية الأولى لوزير الجيش الإسرائيلي للمغرب، موضحا أنه كان في استقباله ضباطا كبار في الجيش المغربي فور وصوله المطار.ومن المقرر أن يلتقي غانتس بنظيره المغربي، ووسيوقعان على اتفاقيات تعاون عسكرية.وقال مسؤول إسرائيلي إن هذه الزيارة تهدف لوضع حجر أساس لإقامة علاقات أمنية مستقبلية بين إسرائيل والمغرب.وأضاف: "كان لدينا بعض التعاون، لكننا سوف نعطيه طابعا رسميا الآن. إنه إعلان علني عن الشراكة بيننا".