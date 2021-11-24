قطر وعُمان تؤكدان على أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة كافة قضايا المنطقة

رام الله - دنيا الوطنشددت دولة قطر وسلطنة عمان على حرصهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى قوة الإرادة السياسية للقيادة، وذلك للمساهمة في الارتقاء بكافة أوجه التعاون على جميع المستويات، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون بينهم.ويأتي ذلك في البيان المشترك لدولة قطر وسلطنة عمان، والذي جاء بعد زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق للدوحة، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).وأكد البيان المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارة سلطان عمان إلى قطر ستفتح آفاقاً جديدة من التشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين.فيما عقد سلطان عُمان وأمير قطر مباحثات ثنائية موسعة استعرضت العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، كما شملت تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدان على أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة كافة قضايا المنطقة.وعبّرت سلطنة عمان عن اعتزازها باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، معربة عن ثقتها في نجاح قطر في تنظيم هذا الحدث العالمي.