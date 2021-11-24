أستراليا تصنّف "حزب الله" بجناحيه العسكري والسياسي منظمة "إرهابية"

رام الله - دنيا الوطنصنّفت أستراليا، اليوم الأربعاء، تنظيم حزب الله اللبناني بجناحيه كمنظمة إرهابية، في خطوة وسّعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للتنظيم.وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، إنّ التنظيم المسلّح المدعوم من إيران "يواصل التهديد بشنّ هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية" ويشكّل تهديداً حقيقياً وموثوقاً به لأستراليا.يذكر أنه تم تصنيف حزب الله بجناحيه في الولايات المتّحدة منظمة إرهابية، خلافاً لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قائمتها للمنظمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، وذلك خشية منها أن تعيق مثل هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية.