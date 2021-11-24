الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

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رام الله - دنيا الوطن
انخفضت الصادرات خلال شهر أيلول من عام 2021 بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 16% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 111.9 مليون دولار أمريكي.

و انخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر أيلول من عام 2021 بنسبة 21% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 91% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيلول من عام 2021 بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق.

الواردات السلعية

انخفضت الواردات خلال شهر أيلول من عام 2021 بنسبة 9% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 21% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2020، حيث بلغت قيمتها 512.1 مليون دولار أمريكي.

و انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر أيلول من عام 2021 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 60% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيلول من عام 2021، كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 18% مقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 5% خلال شهر أيلول من عام 2021 مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 22% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2020، حيث بلغت قيمة العجز 400.2 مليون دولار أمريكي.

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