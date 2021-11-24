عاجل

  • التنمية بغزة تنفي صحة الأخبار المتداولة حول صرف تبرعات مبادرة "عائلة واحدة" لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة

عربي

واشنطن تطالب حكومة ليبيا بالقبض على السنوسي وسيف الإسلام القذافي وتسليمهما

واشنطن تطالب حكومة ليبيا بالقبض على السنوسي وسيف الإسلام القذافي وتسليمهما
سيف الإسلام القذافي
رام الله - دنيا الوطن
دعا مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، حكومة الوحدة الوطنية بإلقاء القبض وتسليم عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي، وجميع المطلوبين لدى الجنائية الدولية، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن إحاطة  كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في ليبيا.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد مندوب واشنطن: "مسؤولو نظام القذافي مثل عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي، الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وضد الإنسانية، هذان الإثنان ينبغي أن يمثلا أمام العدالة".

وأضاف غرينفيلد: "مرتكبو جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا ينبغي أن يسمح لهم بممارسة العنف، ندعو حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ كافة التدابير المطلوبة لضمان إلقاء القبض وتسليم  المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية".

وتابعت: "ندعم الجهود المحلية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في ليبيا من قبل السلطات المختصة، وعبر عن قلقه من احتمال قيام السوداني عبدالله باندا بأنشطة في ليبيا وهو المفروض عليه عقوبات من قبل مجلس الأمن".

وأردفت قائلةً غرينفيلد: "واشنطن تتطلع للعمل مع مكتب المدعي العام للجنائية الدولية للتحقيق ومساءلة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي منذ 2011"، مؤكدًا أن بلاده تدعم مساءلة مرتكبي الانتهاكات.

وأشارت إلى ضرورة تحقيق المحكمة في انعدام الأمن بليبيا، لأن وضع حقوق الإنسان الحرج هناك يعرقل المساءلة، مشيرًا إلى «العنف الجنساني والاعتقالات والاعتداءات والانتهاكات التي تطال الأفراد والمهاجرين والنازحين.

وأوضحت قائلةً: "ليبيا ليست جاهزة لاستضافة تدفق المهاجرين والكشف عن المقابر الجماعية في ترهونة أمر مقلق، الانتهاكات المرتبطة بهذه المقابر تتطلب اهتمام المجتمع الدولي"، داعياً الجهات الدولية إلى استمرار في التحقيقات في هذا الملف واتخاذ تدابير أخرى للعدالة الانتقالية.

ورحبت غرينفيلد المندوب الأميركي بتقرير بعثة تقصي الحقائق في ليبيا واستعراضها الانتهاكات في طرابلس وترهونة وتوثيقها عبر شهادات من عين المكان، مرحباً بتمديد ولاية البعثة، لكنه تأسف لقصر مدة تكليف البعثة، مطالباً بحصولها على الوقت الكافي للمساعدة.

وحثت حكومة الوحدة الوطنية على إلغاء المرسوم الذي يؤثر سلباً على الحقوق والحريات في ليبيا، التي ذكرت: "الولايات المتحدة تؤكد على جميع الأطراف أن تلتزم بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ونرحب بخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة لانسحاب الأجانب من ليبيا، وكذلك كل الدعم العسكري بما في ذلك تدريب وتمويل القوات المسلحة".

وكان سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

أخبار ذات صلة

تفاصيل جديدة حول المشروع الأردني الإسرائيلي لتبادل الكهرباء والمياه

تفاصيل جديدة حول المشروع الأردني الإسرائيلي لتبادل الكهرباء والمياه

الصومال: إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب الجفاف

الصومال: إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب الجفاف

الأسيران أبو هواش والأشقر يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري

الأسيران أبو هواش والأشقر يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري

قطر وعُمان تؤكدان على أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة كافة قضايا المنطقة

قطر وعُمان تؤكدان على أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة كافة قضايا المنطقة

أستراليا تصنّف &#34;حزب الله&#34; بجناحيه العسكري والسياسي منظمة &#34;إرهابية&#34;

أستراليا تصنّف "حزب الله" بجناحيه العسكري والسياسي منظمة "إرهابية"

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية في صنعاء⁩

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية في صنعاء⁩

الصحة المصرية: تسجيل 61 حالة وفاة و856 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 61 حالة وفاة و856 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شهيدان وسبعة جرحى في عدوان إسرائيلي على حمص السورية

شهيدان وسبعة جرحى في عدوان إسرائيلي على حمص السورية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز الإنسان يدين تزايد المشاريع والنشاطات الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة

مركز الإنسان يدين تزايد المشاريع والنشاطات الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة

&#34;المرور&#34; بغزة: تحرير 75 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 48 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 75 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 48 ساعة الماضية

الاحتلال يستدعي المرابطتين المقدسيتين خويص والحلواني للتحقيق

الاحتلال يستدعي المرابطتين المقدسيتين خويص والحلواني للتحقيق

البريم يدعو وزير الشؤون المدنية للإسراع بنشر أسماء الدفعة الثانية من لم الشمل

البريم يدعو وزير الشؤون المدنية للإسراع بنشر أسماء الدفعة الثانية من لم الشمل

الاحتلال يعتقل نائب مدير دائرة الأوقاف في القدس

الاحتلال يعتقل نائب مدير دائرة الأوقاف في القدس

وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي يصل قطاع غزة

وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي يصل قطاع غزة

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

منوعات

شاهد: أحمد سلامة يوضح حقيقة إجراء ابنته سارة سلامة لعملية تجميل

شاهد: أحمد سلامة يوضح حقيقة إجراء ابنته سارة سلامة لعملية تجميل

نقابة الموسيقيين تصدر قرارات قاسية بحق المغني حسن أبو الروس.. والأخير يرد

نقابة الموسيقيين تصدر قرارات قاسية بحق المغني حسن أبو الروس.. والأخير يرد

بحركاتها الغريبة.. ابنة عمر دياب تثير غضب جمهورها خلال جلسة تصوير

بحركاتها الغريبة.. ابنة عمر دياب تثير غضب جمهورها خلال جلسة تصوير

نيللي كريم تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد هذا الطلب

نيللي كريم تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد هذا الطلب

شاهد: نسرين طافش ترقص مع هذا الرجل باحترافية

شاهد: نسرين طافش ترقص مع هذا الرجل باحترافية

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بعد تقبيلها لهذا الفنان

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بعد تقبيلها لهذا الفنان

هاني شاكر يقرر إيقاف محمد رمضان عن الغناء ويحوله للتحقيق

هاني شاكر يقرر إيقاف محمد رمضان عن الغناء ويحوله للتحقيق

ردة فعلها جنونية.. تامر حسني ينتحل شخصية مصوّر لمفاجأة عروس

ردة فعلها جنونية.. تامر حسني ينتحل شخصية مصوّر لمفاجأة عروس

بعد أن أعلنت طلاقها منه.. زوجة يزن السيد تتراجع عن تصريحاتها

بعد أن أعلنت طلاقها منه.. زوجة يزن السيد تتراجع عن تصريحاتها

بيسان إسماعيل تفاجئ الجميع بانسحابها من برنامج (بوليفارد المواهب).. ما السبب؟

بيسان إسماعيل تفاجئ الجميع بانسحابها من برنامج (بوليفارد المواهب).. ما السبب؟

عربي

الأسيران أبو هواش والأشقر يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري

الأسيران أبو هواش والأشقر يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري

قطر وعُمان تؤكدان على أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة كافة قضايا المنطقة

قطر وعُمان تؤكدان على أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة كافة قضايا المنطقة

واشنطن تطالب حكومة ليبيا بالقبض على السنوسي وسيف الإسلام القذافي وتسليمهما

واشنطن تطالب حكومة ليبيا بالقبض على السنوسي وسيف الإسلام القذافي وتسليمهما

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية في صنعاء⁩

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية في صنعاء⁩