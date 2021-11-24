التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية في صنعاء⁩

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية للحووثيين وصفها بأنها "مشروعة" في العاصمة اليمنية صنعاء.وطالب التحالف، في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، قائلاً إن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع".وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التحالف "استهدف مواقع جديدة لنشاط الطائرات المسيرة في صنعاء منها مبنى قيد الإنشاء استخدمته جماعة الحوثي كمعمل سري للطائرات المسيرة".