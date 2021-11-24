كهرباء غزة تصدر تنويهاً بشأن فصل أحد الخطوط الإسرائيلية المغذية لخانيونس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة كهرباء غزة، اليوم الأربعاء، تنويهاً مهماً للمواطنين في محافظة خانيونس، بشأن فصل أحد خطوط الكهرباء الإسرائيلية المغذية للمحافظة.وقالت الشركة في تصريح صحفي، "تنوه شركة توزيع الكهرباء إلى أن أعمال صيانة ستنفذها شركة الكهرباء الإسرائيلية داخل الخط الاخضر سيتم بموجبها فصل خط (F11) المغذي لمحافظة خانيونس اليوم الأربعاء الموافق 24/11/2021م، من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم".وأضافت: " قدرة الخط (12) ميجاوات وهو يغذي مناطق واسعة من المحافظة".وتابعت: "لذا وجب التنويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص".