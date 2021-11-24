بالتنسيق مع واشنطن.. اليابان تضخ ملايين البراميل من احتياطي النفط

رام الله - دنيا الوطنأعلن فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستفرج عن بعض احتياطها من النفط بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبما لا يخالف القانون.وفال كيشيدا في حديثه لللصحفيين: إن وزير الصناعة كويشي هاجيودا، سيعلن التفاصيل المتعلقة بالكمية التي سيتم الإفراج عنها، مؤكداً أن اليابان ستواصل الضغط على الدول المنتجة للنفط للتصدي لارتفاع الأسعار.وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة نيكي، الأربعاء، أن اليابان ستعقد مزادات على نحو 4.2 مليون برميل من مخزونها الوطني.وأشارت الصحيفة إلى أن مزادات النفط الخام التي تساوي قيمتها حوالي يوم أو اثنين من الطلب في اليابان، ستعقد بحلول نهاية العام.يأتي ذلك بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها ستفرج عن ملايين البراميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في محاولة لتهدئة الأسعار.وأوضحت الإدارة الأميركية أنها اتخذت هذه الخطوة بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا، بعد أن تجاهل منتجو أوبك+ مرارا دعوات لزيادة الإنتاج.وأمس الثلاثاء، أكدت جنيفر جرانهولم، وزيرة الطاقة الأميركية، أنه من المنتظر أن تبدأ أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة بالتراجع في الأسابيع القليلة القادمة، نتيجة لسحب ملايين البراميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.