إسرائيل تعلن رفع رواتب جنود الجيش 50%

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي، أن وزارتي الجيش والمالية قررتا زيادة رواتب الجنود بنسبة 50% ابتداء من كانون الثاني/ يناير 2022.ووفقًا لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، يأتي الاقتراح كجزء من برنامج واسع لتحسين معاملة الجنود منذ تجنيدهم وحتى بعد تسريحهم من الخدمة.وقالت يديعوت: "كلف القرار، حوالي 900 مليون شيكل (نحو 291 مليون دولار)، سيتم تمويله من ميزانية الجيش وميزانية إضافية ستمررها وزارة المالية".وأضافت الصحيفة: "كجزء من ذلك، سيتم زيادة رواتب جميع الجنود إلى 2.463 شيكل (797 دولارًا)".وتابعت: "ولاحقًا سيتم زيادة بدل المقاتلين في الخطوط الأمامية إلى 3048 (986 دولارًا)، وزياة بدل الجنود العاملين في دعم الخدمة القتالية (يقدمون الدعم المباشر وغير المباشر للمجموعات التي تشارك في القتال) إلى 1793 شيكلًا (580 دولارًا)، بينما ستزيد رواتب الجنود في الجبهات الداخلية إلى 1235 شيكلًا (400 دولار)".