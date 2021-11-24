الصحة المصرية: تسجيل 61 حالة وفاة و856 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
ذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 856 إصابة جديدة و61 وفاة بفيروس (كورونا).
وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان : "إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)"، وذلك بحسب موقع الوزارة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
وأضاف عبد الغفار : "أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى الثلاثاء، هو 352123 من ضمنهم 293374 حالة تم شفاؤها، و 20052 حالة وفاة".
وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
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