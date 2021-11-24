قائد سجن جلبوع يدلو بشهادته أمام لجنة التحقيق اليوم بشأن هروب الأسرى الستة



وبحسب الصحيفة، أشار المحامي عوديد سابوري إلى أن قائد السجن سيعرض منصبه على أعضاء لجنة التحقيق، وسيكون لديه تفسيرات لمن هو المسؤول وليس هو، ولن نقدم التفسيرات الجيدة لوسائل الإعلام التي سيستمع إليها أعضاء اللجنة غداً.



وقال بن شطريت قائد سجن جلبوع: "لدي تفسيرات جيدة لكل ما حدث".



وكان الأسرى الستة وهم، محمود ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل انفيعات، قد فروا من سجن جلبوع قبل نحو شهرين ونصف، عبر فتحة نفق تم حفرها في مرحاض السجن.



وأعادت قوات الاحتلال اعتقال كلاً من الأسيرين العارضة والزبيدي والقادري بعد أربعة أيام من فراهم بمدينة الناصرة، فيما أعيد اعتقال كممجي وانفيعات بعد (13) يوماً من فرارهم، في مدينة جنين.





رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) بأنه من المقرر أن تستجوب لجنة التحقيق الحكومية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، فريدي بن شطريت قائد سجن (جلبوع)، بشأن عملية هروب ستة أسرى من سجن (جلبوع).