الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) بنسبة 6% حول العالم خلال أسبوع

رام الله - دنيا الوطنأفادت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في العالم ارتفع بنسبة 6% بحوالي51 ألفاً مقارنة بالأسبوع الماضي، وأن 3.6 مليون شخص أصيبوا خلال الفترة المذكورة.وقالت المنظمة: "إن الإصابات مستمرة في النمو لأكثر من شهر، وأن في الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تم تسجيل 3.6 مليون إصابة جديدة"، وفق (روسيا اليوم).بدوره، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة: " إنه لا يزال هناك خلل مروع في التوزيع العالمي للقاحات فيروس (كورونا)".فيما حذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من احتمالية موت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا في فصل الشتاء بـ(كورونا)، وذلك إن لم يكن هناك تشديد على القيود وتكثيف حملات التطعيم ضد الفيروس في الدول الأوروبية.من جانبه، قال هانز كلوغ مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية: "إن هناك احتمالية موت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا حتى مارس نتيجة جائحة (كورونا)، إذا لم تشدد دول المنطقة القيود وتتخذ إجراءات عاجلة".وأضاف: "يجب التعامل مع إلزامية التطعيم على أنها الملاذ الأخير لمكافحة الفيروس سيكون من المناسب جدا بدء مناقشة تشريعية وعامة حول إلزامية التطعيم".