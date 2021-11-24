ألمانيا تسجل ارتفاعاً قياسياً في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) من جديد في ألمانيا حيث بلغت 66884 إصابة جديدة، و335 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفق لبيانات المعهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أظهر المعهد أن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس التاجي في ألمانيا وصل إلى خمسة ملايين و497795 حالة منذ بداية تفشي الوباء.فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 99768 بعد تسجيل 335 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.وحذر معهد (روبرت كوخ) قائلاً: "إن ألمانيا ستواجه عيد ميلاد مروعا ما لم يتم اتخاذ خطوات لمواجهة الارتفاع الحاد في إصابات فيروس (كورونا)".