دولي

اليونيسف: جيل كامل من أطفال لبنان بات على المحك

اليونيسف: جيل كامل من أطفال لبنان بات على المحك
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة الثلاثاء، مساء أمس، في تقرير لها من أنّ مستقبل الأطفال في لبنان بات على المحك جراء تفاقم تداعيات الانهيار الاقتصادي عليهم من نقص في التغذية والرعاية الصحية وارتفاع معدل العمالة.

وقالت يوكي موكو، ممثلة يونيسف في لبنان: "يُفترض أن يشكّل حجم الأزمة وعمقها جرس إنذار للجميع ليستفيقوا الآن، وهناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تضوّر أيّ طفل جوعاً أو إصابته بالمرض أو اضطراره للعمل بدل تلقّيه التعليم".

وأظهرت الدراسة التي أجرتها المنظمة على مدى ستة أشهر أن مئات آلاف الأطفال في لبنان معرضون للخطر، متحدثة عن تراجع دراماتيكي في أسلوب عيش الأطفال اللبنانيين، فيما لا يزال الأطفال اللاجئون يرزحون تحت وطأة الضرر الكبير.

وأورد تقرير المنظمة أن مستقبل جيل كامل من الأطفال في لبنان على المحك.

وبيّنت الدراسة أن 53% من الأسر لديها طفل واحد على الأقل فوّت وجبة طعام في تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بنسبة 37% في نيسان/أبريل، واضطرت ثلاث من عشر أسر إلى تخفيض نفقات التعليم.

وعلى وقع الأزمة، وجد الكثير من الأطفال أنفسهم أمام خيار واحد هو العمل، وفق التقرير الذي أشار إلى ارتفاع عدد الأسر التي أرسلت أطفالها إلى العمل من تسعة إلى 12%، وقد ازدادت نسبة الأسر اللبنانية منها نحو سبعة أضعاف.

وكان للأزمة تداعياتها على صحة الأطفال، إذ أن 34% لم يتلقوا الرعاية الصحية التي كانوا يحتاجونها في تشرين الأول/أكتوبر في مقابل 28% في نيسان/أبريل.

وفاقم وباء (كوفيد-19) وانفجار مرفأ بيروت وطأة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من عامين والتي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. 

وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها وبات نحو 80% من السكان تحت خط الفقر، بينما يرتفع المعدل أكثر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.

ونقل تقرير اليونيسف عن حنان (29) عاماً، المقيمة في طرابلس (شمال) أفقر مدن لبنان، قولها: "تزداد الحياة صعوبة يوماً بعد يوم، لقد أرسلت أولادي الأربعة إلى مدرستهم بدون طعام، وفكرت بالانتحار لكني عدت واستبعدت تلك الفكرة بمجرد أن نظرت إلى أطفالي".

فيما اضطرت أمل (15) عاماً إلى العمل في قطاف الفاكهة لدعم عائلتها، التي قالت: "أهلنا بحاجة إلى المال الذي نكسبه، ماذا سيفعلون إذا توقفنا عن العمل، أكثر ما يقلقنا هو سداد إيجار البيت، لا نريد أن نفقد منزلنا".

أخبار ذات صلة

أسيران من جنين يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

أسيران من جنين يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

قناة (كان): ماليزيا ترفض دخول بعثة المنتخب الإسرائيلي إلى أراضيها

قناة (كان): ماليزيا ترفض دخول بعثة المنتخب الإسرائيلي إلى أراضيها

غانتس يصل الرباط لتعزيز العلاقات الأمنية

غانتس يصل الرباط لتعزيز العلاقات الأمنية

غانتس يصل الرباط لتعزيز العلاقات الأمنية مع المغرب

غانتس يصل الرباط لتعزيز العلاقات الأمنية مع المغرب

القناة (12): سوريا أطلقت صاروخاً مضاداً للطائرات انفجر فوق شاطئ في حيفا

القناة (12): سوريا أطلقت صاروخاً مضاداً للطائرات انفجر فوق شاطئ في حيفا

بالتنسيق مع واشنطن.. اليابان تضخ ملايين البراميل من احتياطي النفط

بالتنسيق مع واشنطن.. اليابان تضخ ملايين البراميل من احتياطي النفط

إسرائيل تعلن رفع رواتب جنود الجيش 50%

إسرائيل تعلن رفع رواتب جنود الجيش 50%

قائد سجن جلبوع يدلو بشهادته أمام لجنة التحقيق اليوم بشأن هروب الأسرى الستة

قائد سجن جلبوع يدلو بشهادته أمام لجنة التحقيق اليوم بشأن هروب الأسرى الستة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

&#34;المرور&#34; بغزة: ست إصابات في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ست إصابات في خمسة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

كهرباء غزة تصدر تنويهاً بشأن فصل أحد الخطوط الإسرائيلية المغذية لخانيونس

كهرباء غزة تصدر تنويهاً بشأن فصل أحد الخطوط الإسرائيلية المغذية لخانيونس

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قريتي دير شرف واللبن الشرقية في نابلس

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قريتي دير شرف واللبن الشرقية في نابلس

الاحتلال يصيب ثلاثة عمال من بيرنبالا ويعتقل أربعة مواطنين من عدة مناطق

الاحتلال يصيب ثلاثة عمال من بيرنبالا ويعتقل أربعة مواطنين من عدة مناطق

تطورات حالة الطرق في مدينة غزة اليوم الأربعاء

تطورات حالة الطرق في مدينة غزة اليوم الأربعاء

تعرف على حالة معابر قطاع غزة اليوم الأربعاء

تعرف على حالة معابر قطاع غزة اليوم الأربعاء

منوعات

شاهد: أحمد سلامة يوضح حقيقة إجراء ابنته سارة سلامة لعملية تجميل

شاهد: أحمد سلامة يوضح حقيقة إجراء ابنته سارة سلامة لعملية تجميل

نقابة الموسيقيين تصدر قرارات قاسية بحق المغني حسن أبو الروس.. والأخير يرد

نقابة الموسيقيين تصدر قرارات قاسية بحق المغني حسن أبو الروس.. والأخير يرد

بحركاتها الغريبة.. ابنة عمر دياب تثير غضب جمهورها خلال جلسة تصوير

بحركاتها الغريبة.. ابنة عمر دياب تثير غضب جمهورها خلال جلسة تصوير

نيللي كريم تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد هذا الطلب

نيللي كريم تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد هذا الطلب

شاهد: نسرين طافش ترقص مع هذا الرجل باحترافية

شاهد: نسرين طافش ترقص مع هذا الرجل باحترافية

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بعد تقبيلها لهذا الفنان

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بعد تقبيلها لهذا الفنان

هاني شاكر يقرر إيقاف محمد رمضان عن الغناء ويحوله للتحقيق

هاني شاكر يقرر إيقاف محمد رمضان عن الغناء ويحوله للتحقيق

ردة فعلها جنونية.. تامر حسني ينتحل شخصية مصوّر لمفاجأة عروس

ردة فعلها جنونية.. تامر حسني ينتحل شخصية مصوّر لمفاجأة عروس

بعد أن أعلنت طلاقها منه.. زوجة يزن السيد تتراجع عن تصريحاتها

بعد أن أعلنت طلاقها منه.. زوجة يزن السيد تتراجع عن تصريحاتها

بيسان إسماعيل تفاجئ الجميع بانسحابها من برنامج (بوليفارد المواهب).. ما السبب؟

بيسان إسماعيل تفاجئ الجميع بانسحابها من برنامج (بوليفارد المواهب).. ما السبب؟

عربي

قطر وعُمان تؤكدان على أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة كافة قضايا المنطقة

قطر وعُمان تؤكدان على أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة كافة قضايا المنطقة

واشنطن تطالب حكومة ليبيا بالقبض على السنوسي وسيف الإسلام القذافي وتسليمهما

واشنطن تطالب حكومة ليبيا بالقبض على السنوسي وسيف الإسلام القذافي وتسليمهما

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية في صنعاء⁩

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية في صنعاء⁩

الصحة المصرية: تسجيل 61 حالة وفاة و856 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 61 حالة وفاة و856 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)