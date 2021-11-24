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شهيدان وسبعة جرحى في عدوان إسرائيلي على حمص السورية

شهيدان وسبعة جرحى في عدوان إسرائيلي على حمص السورية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استشهد مدنيان، وأصيب سبعة آخرون بينهم ستة جنود، فجر اليوم الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت المنطقة الوسطى بالقرب من حمص.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري: "أنه في حوالي الساعة 1.26 من فجر الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وأعلن التلفزيون السوري مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر في الهجوم على المنطقة الوسطى بمحافظة حمص كما أسفر  عن إصابة ستة جنود.

وجاء هذا بعد ساعات من إعلان وكالة (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم، دون أن تفصح الوكالة عن طبيعة هذا الهجوم.

كما قالت وكالة سانا إن القاعدة الأميركية في مطار خراب الجير بريف الحسكة تعرضت لهجوم بالقذائف الصاروخية.

ونقلت سانا عن مصادر محلية من ريف اليعربية بالحسكة أن خمسة صواريخ استهدفت مطار خراب الجير العسكري، دون ورود معلومات عن قتلى أو مصابين.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أدى قصف إسرائيلي إلى مقتل جندي وجرح ثلاثة آخرين، بقصف طال مواقع في تدمر بريف حمص الشرقي، وسط البلاد.

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