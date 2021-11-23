إسرائيل: خلل كبير أتاح للعشرات إصدار شهادة تطعيم بدون تلقيهم اللقاح

في سياق منفصل، يُستشف من معطيات صناديق المرضى أن نحو 600 طفل، تتراوح أعمارهم بين (5 – 11) عاما تلقوا التطعيم ضد (كورونا)، بينما حُجزت أدوار لأكثر من 20 الف طفل اخر.



وستشرع وزارة الصحة الإسرائيلية، خلال الأيام المقبلة في حملة توعوية لزيادة الاقبال لدى أولياء الأمور على تلقي اللقاحات وتبديد المخاوف المرتبطة بفعاليتها وتفنيد المعلومات المضللة بشأنها.





رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن هناك خللاً في موقع وزارة الصحة أتاح للعشرات من الإسرائيليين، إصدار شهادة تطعيم "شارة خضراء" بدون تلقيهم التطعيم.