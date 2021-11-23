دولي

إسرائيل: خلل كبير أتاح للعشرات إصدار شهادة تطعيم بدون تلقيهم اللقاح

إسرائيل: خلل كبير أتاح للعشرات إصدار شهادة تطعيم بدون تلقيهم اللقاح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن هناك خللاً في موقع وزارة الصحة أتاح للعشرات من الإسرائيليين، إصدار شهادة تطعيم "شارة خضراء" بدون تلقيهم التطعيم.

في سياق منفصل، يُستشف من معطيات صناديق المرضى أن نحو 600 طفل، تتراوح أعمارهم بين (5 – 11) عاما تلقوا التطعيم ضد (كورونا)، بينما حُجزت أدوار لأكثر من 20 الف طفل اخر.

وستشرع وزارة الصحة الإسرائيلية، خلال الأيام المقبلة في حملة توعوية لزيادة الاقبال لدى أولياء الأمور على تلقي اللقاحات وتبديد المخاوف المرتبطة بفعاليتها وتفنيد المعلومات المضللة بشأنها.

أخبار ذات صلة

بحلول الربيع.. تحذيرات من احتمال تسجيل 700 ألف وفاة جديدة بـ (كورونا) في أوروبا

بحلول الربيع.. تحذيرات من احتمال تسجيل 700 ألف وفاة جديدة بـ (كورونا) في أوروبا

(آبل) ترفع دعوى قضائية ضد شركة السايبر الإسرائيلية NSO Group

(آبل) ترفع دعوى قضائية ضد شركة السايبر الإسرائيلية NSO Group

الحكومة البريطانية تقدم اعتذاراتها بقضية ركاب طائرة بعد 30 عاماً.. فما القصة؟

الحكومة البريطانية تقدم اعتذاراتها بقضية ركاب طائرة بعد 30 عاماً.. فما القصة؟

أمريكا تنشر قوات خاصة بالقرب من إثيوبيا وسط مخاوف من سقوط العاصمة

أمريكا تنشر قوات خاصة بالقرب من إثيوبيا وسط مخاوف من سقوط العاصمة

وزير الصحة الألماني: إما التطعيم أو الموت بـ (كورونا)

وزير الصحة الألماني: إما التطعيم أو الموت بـ (كورونا)

وفاة الديكتاتور الكوري الجنوبي السابق تشون دو-هوان

وفاة الديكتاتور الكوري الجنوبي السابق تشون دو-هوان

وزير إسرائيلي: إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال هذه المدة

وزير إسرائيلي: إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال هذه المدة

الليرة التركية تنخفض لمستوى قياسي جديد

الليرة التركية تنخفض لمستوى قياسي جديد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عكرمة صبري يطلق نداءً لشد الرحال إلى الأقصى والدفاع عنه

عكرمة صبري يطلق نداءً لشد الرحال إلى الأقصى والدفاع عنه

غزة: اتفاق ينهي إشكالية أرض لصالح مؤسسة القدس الدولية

غزة: اتفاق ينهي إشكالية أرض لصالح مؤسسة القدس الدولية

تيسير خالد يدعو لتخصيص موازنات كافية لتشكل لجان حراسة وحماية بالأرياف الفلسطينية

تيسير خالد يدعو لتخصيص موازنات كافية لتشكل لجان حراسة وحماية بالأرياف الفلسطينية

رضوان: مستمرون بالمقاومة حتى دحر الاحتلال عن الاراضي الفلسطينية

رضوان: مستمرون بالمقاومة حتى دحر الاحتلال عن الاراضي الفلسطينية

&#34;الغرفة التجارية&#34; بغزة تبحث سبُل تطوير وتعزيز الاقتصاد المحلي

"الغرفة التجارية" بغزة تبحث سبُل تطوير وتعزيز الاقتصاد المحلي

الخارجية تطالب بإرسال فريق تحقيق بيولوجي دولي للمستوطنات

الخارجية تطالب بإرسال فريق تحقيق بيولوجي دولي للمستوطنات

غانتس: نعمل من أجل الحفاظ على الهدوء ولكننا مستعدون لأي سيناريو

غانتس: نعمل من أجل الحفاظ على الهدوء ولكننا مستعدون لأي سيناريو

للمرة الأولى.. فلسطين تحتضن المؤتمر 12 لوزراء التربية والتعليم العرب

للمرة الأولى.. فلسطين تحتضن المؤتمر 12 لوزراء التربية والتعليم العرب

منوعات

ردة فعلها جنونية.. تامر حسني ينتحل شخصية مصوّر لمفاجأة عروس

ردة فعلها جنونية.. تامر حسني ينتحل شخصية مصوّر لمفاجأة عروس

بعد أن أعلنت طلاقها منه.. زوجة يزن السيد تتراجع عن تصريحاتها

بعد أن أعلنت طلاقها منه.. زوجة يزن السيد تتراجع عن تصريحاتها

بيسان إسماعيل تفاجئ الجميع بانسحابها من برنامج (بوليفارد المواهب).. ما السبب؟

بيسان إسماعيل تفاجئ الجميع بانسحابها من برنامج (بوليفارد المواهب).. ما السبب؟

لن تصدق مدى الشبه بينهما.. أول ظهور لنوال الزغبي مع ابنتها الشابة تيا

لن تصدق مدى الشبه بينهما.. أول ظهور لنوال الزغبي مع ابنتها الشابة تيا

الراقصة دينا تقدم حلاً لأزمة مطربي المهرجانات وتوجه رسالة قاسية لحسن شاكوش

الراقصة دينا تقدم حلاً لأزمة مطربي المهرجانات وتوجه رسالة قاسية لحسن شاكوش

شاهد: هنا الزاهد تسحر الجميع بإطلالتها خلال تكريمها في مهرجان نجم العرب

شاهد: هنا الزاهد تسحر الجميع بإطلالتها خلال تكريمها في مهرجان نجم العرب

لأول مرة.. منة شلبي على السجادة الحمراء بفستان أسود مكشوف

لأول مرة.. منة شلبي على السجادة الحمراء بفستان أسود مكشوف

شاهد: تصريحات صادمة من عمر كمال بشأن قرارات هاني شاكر

شاهد: تصريحات صادمة من عمر كمال بشأن قرارات هاني شاكر

شيراز تطلق &#34;كاتيوشا&#34; يوم عيد الاستقلال اللبناني

شيراز تطلق "كاتيوشا" يوم عيد الاستقلال اللبناني

وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض

وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض

عربي

حرس السواحل الليبي ينقذ 235 مهاجرا من جنسيات إفريقية

حرس السواحل الليبي ينقذ 235 مهاجرا من جنسيات إفريقية

(سانا): القاعدة الأمريكية بريف الحسكة تعرضت لهجوم بخمسة صواريخ

(سانا): القاعدة الأمريكية بريف الحسكة تعرضت لهجوم بخمسة صواريخ

الكشف عن الموقف القانوني لترشح نجل القذافي للرئاسة الليبية

الكشف عن الموقف القانوني لترشح نجل القذافي للرئاسة الليبية

العراق يضع مجموعة إجراءات تضمن استدامة النمو الاقتصادي في البلاد

العراق يضع مجموعة إجراءات تضمن استدامة النمو الاقتصادي في البلاد