زاهر جبارين: لا يوجد من يحاسب الاحتلال إلا فصائل المقاومة وبمقدمتها حركة حماس

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مسؤول ملف الأسرى والشهداء، زاهر جبارين، إن الحركة تقوم بإعداد ملف كامل لتجريم الاحتلال في المحافل الدولية.وخلال تصريح لإذاعة (الأقصى)، أشار جبارين إلى أن شعبنا يثبت في كل معركة أنه المنتصر على العدو، وأنه سينتصر على الاحتلال بصموده ومقاومته، موجهاً رسالته إلى الأسرى في سجون الاحتلال.وقال جبارين: إن قيادة المقاومة تعمل ليل نهار للإفراج عن الأسرى، مشيرا إلى أن قيادة حماس مستعدة لتقديم الغالي والنفيس لخروج الأسرى من براثن سجون الاحتلال.وأوضح أنه لا يوجد من يحاسب الاحتلال إلا فصائل المقاومة وفي مقدمتها حركة حماس، مضيفاً أن قدرنا نحن كفلسطينيين أن نواجه الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط القوانين الدولية.وسبق أن ذكر جبارين بأن حماس تعد ملفات قانونية لتجريم الاحتلال أمام الهيئات الحقوقية الدولية، مشيراً إلى أنه لدى المقاومة مئات الأسماء لضباط إدارة السجون ممن ارتكبوا جرائم بحق الأسرى.