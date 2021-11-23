العمادي يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع السفير محمد العمادي، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/إيرز.ووفق مصادر محلية فإن العمادي سيطلع على المشاريع القطرية الخاصة بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير في آيار/مايو الماضي.يأتي ذلك وسط أنباء تشير إلى أنه تم التوصل لاتفاق بشأن صرف المنحة القطرية الخاصة بموظفي حركة حماس في القطاع.وكان سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، أعلن في 17 من الشهر الجاري، بأن الدوحة والقاهرة وقعتا اتفاقيات، لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة.