(آبل) ترفع دعوى قضائية ضد شركة السايبر الإسرائيلية NSO Group





وأوضحت (آبل) أنها تسعى لاستصدار "أمر قضائي دائم لمنع برامج NSO الإسرائيلية من الوصول أي برامج أو خدمات أو أجهزة تابعة لشركة (آبل)"، وفق ما نقل موقع (عرب 48).









رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة (آبل) عن تقديم دعوى قضائية ضد شركة السايبر الإسرائيلية (NSO)، وذلك لاستهداف هواتف مستخدميها بواسطة برنامج "بيغاسوس" للتجسّس الذي تنتجه الشركة الإسرائيلية.وأكدت (آبل) أن الدعوى على شركة (NSO ) تكشف عن معلومات جديدة حول كيفية وصول برامج التجسس "بيغاسوس" لأجهزة مستخدميها.