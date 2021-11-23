دولي

(آبل) ترفع دعوى قضائية ضد شركة السايبر الإسرائيلية NSO Group

(آبل) ترفع دعوى قضائية ضد شركة السايبر الإسرائيلية NSO Group
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة (آبل) عن تقديم دعوى قضائية ضد شركة السايبر الإسرائيلية (NSO)، وذلك لاستهداف هواتف مستخدميها بواسطة برنامج "بيغاسوس" للتجسّس الذي تنتجه الشركة الإسرائيلية.

وأكدت (آبل) أن الدعوى على شركة (NSO ) تكشف عن معلومات جديدة حول كيفية وصول برامج التجسس "بيغاسوس" لأجهزة مستخدميها. 

وأوضحت (آبل) أنها تسعى لاستصدار "أمر قضائي دائم لمنع برامج NSO الإسرائيلية من الوصول أي برامج أو خدمات أو أجهزة تابعة لشركة (آبل)"، وفق ما نقل موقع (عرب 48).


أخبار ذات صلة

الحكومة البريطانية تقدم اعتذاراتها بقضية ركاب طائرة بعد 30 عاماً.. فما القصة؟

الحكومة البريطانية تقدم اعتذاراتها بقضية ركاب طائرة بعد 30 عاماً.. فما القصة؟

أمريكا تنشر قوات خاصة بالقرب من إثيوبيا وسط مخاوف من سقوط العاصمة

أمريكا تنشر قوات خاصة بالقرب من إثيوبيا وسط مخاوف من سقوط العاصمة

وزير الصحة الألماني: إما التطعيم أو الموت بـ (كورونا)

وزير الصحة الألماني: إما التطعيم أو الموت بـ (كورونا)

وفاة الديكتاتور الكوري الجنوبي السابق تشون دو-هوان

وفاة الديكتاتور الكوري الجنوبي السابق تشون دو-هوان

وزير إسرائيلي: إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال هذه المدة

وزير إسرائيلي: إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال هذه المدة

الليرة التركية تنخفض لمستوى قياسي جديد

الليرة التركية تنخفض لمستوى قياسي جديد

أمين عام &#34;التعاون الإسلامي&#34;: حماية حقوق الإنسان ستكون من أهم أولوياتي

أمين عام "التعاون الإسلامي": حماية حقوق الإنسان ستكون من أهم أولوياتي

مخطوطة فريدة لآينشتاين في مزاد علني تصل قيمتها ثلاثة ملايين دولار بباريس

مخطوطة فريدة لآينشتاين في مزاد علني تصل قيمتها ثلاثة ملايين دولار بباريس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عكرمة صبري يطلق نداءً لشد الرحال إلى الأقصى والدفاع عنه

عكرمة صبري يطلق نداءً لشد الرحال إلى الأقصى والدفاع عنه

غزة: اتفاق ينهي إشكالية أرض لصالح مؤسسة القدس الدولية

غزة: اتفاق ينهي إشكالية أرض لصالح مؤسسة القدس الدولية

تيسير خالد يدعو لتخصيص موازنات كافية لتشكل لجان حراسة وحماية بالأرياف الفلسطينية

تيسير خالد يدعو لتخصيص موازنات كافية لتشكل لجان حراسة وحماية بالأرياف الفلسطينية

رضوان: مستمرون بالمقاومة حتى دحر الاحتلال عن الاراضي الفلسطينية

رضوان: مستمرون بالمقاومة حتى دحر الاحتلال عن الاراضي الفلسطينية

&#34;الغرفة التجارية&#34; بغزة تبحث سبُل تطوير وتعزيز الاقتصاد المحلي

"الغرفة التجارية" بغزة تبحث سبُل تطوير وتعزيز الاقتصاد المحلي

الخارجية تطالب بإرسال فريق تحقيق بيولوجي دولي للمستوطنات

الخارجية تطالب بإرسال فريق تحقيق بيولوجي دولي للمستوطنات

للمرة الأولى.. فلسطين تحتضن المؤتمر 12 لوزراء التربية والتعليم العرب

للمرة الأولى.. فلسطين تحتضن المؤتمر 12 لوزراء التربية والتعليم العرب

الصحة: تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) و258 إصابة جديدة بغزة والضفة

الصحة: تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) و258 إصابة جديدة بغزة والضفة

منوعات

ردة فعلها جنونية.. تامر حسني ينتحل شخصية مصوّر لمفاجأة عروس

ردة فعلها جنونية.. تامر حسني ينتحل شخصية مصوّر لمفاجأة عروس

بعد أن أعلنت طلاقها منه.. زوجة يزن السيد تتراجع عن تصريحاتها

بعد أن أعلنت طلاقها منه.. زوجة يزن السيد تتراجع عن تصريحاتها

بيسان إسماعيل تفاجئ الجميع بانسحابها من برنامج (بوليفارد المواهب).. ما السبب؟

بيسان إسماعيل تفاجئ الجميع بانسحابها من برنامج (بوليفارد المواهب).. ما السبب؟

لن تصدق مدى الشبه بينهما.. أول ظهور لنوال الزغبي مع ابنتها الشابة تيا

لن تصدق مدى الشبه بينهما.. أول ظهور لنوال الزغبي مع ابنتها الشابة تيا

الراقصة دينا تقدم حلاً لأزمة مطربي المهرجانات وتوجه رسالة قاسية لحسن شاكوش

الراقصة دينا تقدم حلاً لأزمة مطربي المهرجانات وتوجه رسالة قاسية لحسن شاكوش

شاهد: هنا الزاهد تسحر الجميع بإطلالتها خلال تكريمها في مهرجان نجم العرب

شاهد: هنا الزاهد تسحر الجميع بإطلالتها خلال تكريمها في مهرجان نجم العرب

لأول مرة.. منة شلبي على السجادة الحمراء بفستان أسود مكشوف

لأول مرة.. منة شلبي على السجادة الحمراء بفستان أسود مكشوف

شاهد: تصريحات صادمة من عمر كمال بشأن قرارات هاني شاكر

شاهد: تصريحات صادمة من عمر كمال بشأن قرارات هاني شاكر

شيراز تطلق &#34;كاتيوشا&#34; يوم عيد الاستقلال اللبناني

شيراز تطلق "كاتيوشا" يوم عيد الاستقلال اللبناني

وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض

وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض

عربي

حرس السواحل الليبي ينقذ 235 مهاجرا من جنسيات إفريقية

حرس السواحل الليبي ينقذ 235 مهاجرا من جنسيات إفريقية

(سانا): القاعدة الأمريكية بريف الحسكة تعرضت لهجوم بخمسة صواريخ

(سانا): القاعدة الأمريكية بريف الحسكة تعرضت لهجوم بخمسة صواريخ

الكشف عن الموقف القانوني لترشح نجل القذافي للرئاسة الليبية

الكشف عن الموقف القانوني لترشح نجل القذافي للرئاسة الليبية

العراق يضع مجموعة إجراءات تضمن استدامة النمو الاقتصادي في البلاد

العراق يضع مجموعة إجراءات تضمن استدامة النمو الاقتصادي في البلاد