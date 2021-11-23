غزة: اتفاق ينهي إشكالية أرض لصالح مؤسسة القدس الدولية











رام الله - دنيا الوطنتواصلت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي، بغزة، مع سلطة الأراضي، لحل الإشكال الذي وقع بين سلطة الأراضي وبلدية النصيرات من جهة، ومؤسسة القدس الدولية من جهة أخرى.وعاينت لجنة الداخلية قطعة الأرض التي خصصتها سلطة الأراضي للتعويض بدلاً من الأرض التي استفادت منها بلدية النصيرات، والتي كانت مملوكة لمؤسسة القدس الدولية.وأشرفت اللجنة على هذا الاتفاق الذي أوضح رئيس اللجنة د. مروان أبو راس أنه بات وشيكاً، وأنه سيرى النور قريباً وتحل المشكلة بشكل كامل.