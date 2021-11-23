شؤون فلسطينية

رضوان: مستمرون بالمقاومة حتى دحر الاحتلال عن الاراضي الفلسطينية

رضوان: مستمرون بالمقاومة حتى دحر الاحتلال عن الاراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأن بريطانيا ترتكب جريمة جديدة بوضع الحركة على قائمة "الإرهاب"، لافتا إلى أن ذلك امتداداً لجريمة وعد بلفور واحتلال فلسطين وتمكين الاحتلال منها.

وقال خلال مشاركته في مؤتمر "المقـاومة حقٌ مشروع.. الاحتلال هو الإرهاب": "إن المؤتمر يقول أن المقاومة ليست إرهابا، إنما في الحقيقة فإن الاحتلال هو الإرهاب، وأن بريطانيا بهذا القرار تضع نفسها في خندق معادٍ للشعب الفلسطيني".

وأشار رضوان إلى أن هذا القرار ليس له مكانة ولا قيمة، حيث أن المقاومة مستمرة، لأنها مشروعة حسب القانون الدولي، فهي مستمرة حتى دحر الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية.

وثمن القيادي في حركة حماس، الموقف الجماهير الرافض لقرار بريطانيا بوضع حركة حماس على قوائم الإرهاب.

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