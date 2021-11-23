شؤون فلسطينية

"الخارجية" تصدر بياناً بشأن مواطنيْن كانا عالقيْن بين الحدود البيلاروسية البولندية

"الخارجية" تصدر بياناً بشأن مواطنيْن كانا عالقيْن بين الحدود البيلاروسية البولندية
لاجئون بين بلاروسيا وبولندا
رام الله - دنيا الوطن
أفاد سفير دولة فلسطين لدى بولندا، د.محمود خليفة، أنه وبعد توفر معلومات لدى السفارة بوجود مواطنين فلسطينيين في احدى المستشفيات البولندية من حملة الوثائق اللبنانية، قامت السفارة باجراء اتصالات فورية مع حرس الحدود البولندي اثمرت عن موافقة السلطات البولندية عن ترتيب زيارة القنصل في السفارة لهما.

يأتي ذلك في إطار متابعات الوزارة اليومية المتواصلة لأوضاع المواطنين الفلسطينيين العالقين في المنطقة الحدودية بين بيلاروسيا وبولندا.

وتمت بالفعل زيارتهما والاطلاع على اوضاعهما وتأمين بعض الاحتياجات الضرورية لهما مثل الملابس وبعض النقود، وهما بصحة جيدة وبخير.

كما شكرت السفارة الجهات البولندية على الاهتمام بهما وعلاجهما لمدة يومين في مستشفياتها بعد ان عانيا صحيا بسبب البرد الشديد، وهما حاليا في معسكر لحرس الحدود البولندية، حيث طلبا الحماية الدولية ما يعني ابقائهما في الأراضي البولندية.

وأمنت السفارة اتصال المواطنين بذويهما الذين بادرو على الفور بشكر دولة فلسطين وسفارتها على هذا الاهتمام بأبنائهما، معبرين عن تقديرهما العالي لجهود سفارة دولة فلسطين في رعاية ابنائهما.

من جهته أشاد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.أحمد الديك بجهود السفير والسفارة.

وأكد أن الوزارة وبتعليمات الوزير د.رياض المالكي تتابع على مدار الساعة أوضاع مواطنينا في تلك المنطقة الحدودية، وتبذل جهودها للتواصل معهم جميعا والاطلاع على احتياجاتهم وتلبيتها ما أمكن، مشيرا الى أن شعبنا وأجياله المتعاقبة تدفع ثمنا غاليا بسبب وجود الاحتلال والحصار والظلم التاريخي الذي وقع عليه ولا زال مستمرا.

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