شؤون فلسطينية

"الغرفة التجارية" بغزة تبحث سبُل تطوير وتعزيز الاقتصاد المحلي

"الغرفة التجارية" بغزة تبحث سبُل تطوير وتعزيز الاقتصاد المحلي
رام الله - دنيا الوطن
بحثت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة اليوم سبُل تطوير الأعمال وتعزيز الاقتصاد المحلي مع مستشارة تطوير الأعمال باتحاد الغرف التجارية، جابريلا بفاف، بحضور عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية المهندس وائل العاوور، ورئيس قسم تطوير الأعمال بالغرفة التجارية الأستاذ بكير الريس، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام الأستاذ خليل عطاالله، ورئيس قسم المشاريع الأستاذة آلاء طه، وبمشاركة أصحاب شركات الدواجن السيد يوسف عفانة نائب رئيس شركة عفانة القابضة، ومدير عام مكتب الشرق الأوسط لمجموعة شركات الصفدي السيد يوسف الصفدي.

وأشاد المهندس وائل العاوور بدور اتحاد الغرف التجارية والجهود التي تبذلها السيدة جابريلا، مؤكداً سعي الغرفة التجارية لفتح مزيد من آفاق التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، من أجل المساهمة في تقديم الدعم اللازم والنهوض بالقطاع الخاص، إلى جانب العمل على عقد لقاءات مستمرة مع مختلف القطاعات، وذلك انسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية للغرفة التجارية وسعيها للنهوض بالاقتصاد المحلي في قطاع غزة

وأعربت السيدة جابريلا عن سعادتها بزيارة قطاع غزة والالتقاء برجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع، معربة عن استعدادها للتعاون وتسهيل دخول المعدات ولوازم تشغيل المصانع من خلال تشكيل جماعات ضاغطة من أجل السماح باستيراد المواد التي تعيق عمل المصانع في قطاع غزة، اضافة إلى إعداد الدراسات السوقية التي يحتاجها القطاع الخاص والمساهمة في تسهيل الوصول للمانحين والمؤسسات الدولية واستجلاب الخبرات والتجارب الخارجية من أجل النهوض بالاقتصاد المحلي الفلسطيني لاسيما في قطاع غزة.

وأكدت جابريلا أنه سيتم عقد لقاءات اخري بدعم وتوجيه من الاتحاد العام للغرف التجارية من أجل التوصل لحلول فعلية للمعيقات التي تواجه رجال الأعمال والشركات والمصانع في قطاع غزة.

وقدم بكير الريس عرضاً تعريفياً للخدمات التي يقدمها قسم تطوير الأعمال بالغرفة التجارية بغزة، مؤكداً على أهمية اللقاء والذي يأتي ضمن الجهود التي يبذلها القسم في ربط رجال الأعمال وأصحاب الشركات والقطاعات المختلفة مع المؤسسات المحلية والدولية والأسواق العربية والأجنبية، إلى جانب المساهمة في تقديم حلول للمعيقات التي يعاني منها القطاع الخاص في قطاع غزة من خلال إعداد الدارسات المتخصصة.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص ورجال الأعمال في قطاع غزة، وبحث سبُل التطوير وتعزيز ودعم الاقتصاد المحلي، وربط أصحاب الأعمال المحليين بالأسواق الخارجية.




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