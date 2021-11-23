شؤون فلسطينية

سلفيت: الاحتلال يسلم مواطناً من بلدة بروقين إخطاراً بإخلاء أرضه

رام الله - دنيا الوطن
سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من بلدة بروقين غرب محافظة سلفيت، اخطارا بإخلاء أرضه المزروعة في منطقة خربة قرقش المحاذية لمنطقة (آرائيل) الصناعية شمال شرق البلدة.

محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل بدوره، اكد على أن سياسة الاحتلال بسرقة الأرض وهدم المنازل الهادفة الى تركيع الشعب الفلسطيني، لن تثنينا عن المطالبة بحقنا في الحرية والاستقلال وبناء الدولة وبذل الغالي النفيس، من أجل الحفاظ على ممتلكات الأهالي واراضيهم والتصدي لمخططات الاحتلال.

هذا وأصدر كميل تعليماته لجهات الاختصاص في المحافظة، لمتابعة هذا الموضوع قانونيا، بالتنسيق مع البلدية والمؤسسات ذات العلاقة، داعيا المواطنين الى التمسك بأراضيهم وتوفير ما يلزم من وثائق للمتابعة القانونية.

بدوره قال صاحب الأرض موسى ابو طبيخ:"إن سلطات الاحتلال قامت بوضع اخطار اخلاء للأرض على الشيك، بحجة أن المنطقة مصنفة "ج"." وأضاف :" أن الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 21 دونما قمت باستصلاحها وزراعتها بمئات أشجار الزيتون، وبناء منزل بالمنطقة، حيث قاموا بهدمه في شهر أيلول/سبتمبر الماضي من هذا العام".

وأوضح أبو طبيخ ان الاحتلال طلب منه إعادة الأرض كما كانت قبل الاستصلاح والزراعة، والا سيتم تجريفها واقتلاع الأشجار على حسابي الخاص، مشيرا الى أن فترة الاعتراض على القرار 45 يوما، من تاريخ الاخطار.

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