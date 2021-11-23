الزهار: منظمة التحرير انحرفت عن هدفها والاحتلال غير مستعد لصفقة تبادل أسرى





وكانت الحكومة البريطانية قد صنفت حركة (حماس) كحركة"إرهابية" وبهذا القرار تكون لندن قد شملت كلاً من الجناح العسكري والسياسي لحماس في تصنيف "الإرهاب"











خاص دنيا الوطن - محمد دبابشقال محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إن القرار البريطاني قرار جائر، بالإضافة إلى جرائم بريطانيا بزراعة "الكيان الصهيوني" في فلسطين في عام 1948 ودعمه منذ تلك اللحظة، محملاً بريطانيا كل الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين والمقدسات والأرض الفلسطينية.وأكد الزهار في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، أن حركته حركة تحرر وليست حركة شغِل أو انشغال، مضيفاً "هدفنا أن نقوي الجبهة الداخلية حتى نستطيع أن نحرر أرضنا ومقدساتنا، في سبيل ذلك تحدث فيها وقف إطلاق النار كما يحدث في كل البلاد".وفيما يتعلق بملف "المصالحة الفلسطينية"، أوضح القيادي في (حماس)، قوله: "إن الطرف الأخر لا يريدها أو يريدها بشروطه ولا يقبل بها، والمصالحة بالشروط التي تفرضها السلطة الفلسطينية، تتناقض مع القرارات التي تعتبر أن الأرض كل الأرض والشعب كل الشعب، وبقية الثوابت الفلسطينية".وتابع: "أن السبب الرئيسي هو انحراف منظمة التحرير الفلسطيني عن هدفها الأساسي، الذي كان كتحرير كل فلسطين إلى ما يسمى بحل الدولتين".وفي سياقٍ أخر، بين الزهار فيما يتعلق بملف "تبادل الأسرى"، أنه حتى الأن لا يوجد من جانب الاحتلال الإسرائيلي أي استعداد لدفع الثمن الحقيقي الذي يطلبه الشارع الفلسطيني.وأشار القيادي في حركة (حماس) محمود الزهار، إلى أنه عندما تتهيأ الظروف المناسبة من كل الأطراف وخاصة الطرف الإسرائيلي، "يعنينا تماماً أن نفرج عن إخواننا من كافة الفصائل من سجون الاحتلال"، على حد قوله.