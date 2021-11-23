وزير إسرائيلي: إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال هذه المدة

رام الله - دنيا الوطنقال أفيغدور ليبرمان، وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء: "إن إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال خمس سنوات".وخلال مؤتمر عن تمويل التخطيط العسكري الإسرائيلي المتعلق بإيران، أشار أفيغدور ليبرمان إلى أن "تلك الخطوة (امتلاك سلاح نووي)، لن تتأثر بالمحادثات الجارية حاليا بين إيران والقوى العالمية الكبرى بشأن اتفاق جديد للحد من قدراتها النووية"، بسحب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).يذكر أن ليبرمان هو أحد أعضاء مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء، نفتالي بينيت.