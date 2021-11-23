أبو عمرو ينقل رسالة من الرئيس الفلسطيني إلى نظيره الصيني

زياد أبو عمرو

وانغ يي،

وانغ يي إلى





رام الله - دنيا الوطنأوصلرئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطيني، ونائب رئيس الوزراء، رسالة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى نظيره الصيني.وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أبو عمرو، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).وتتطرق أبو عمرو خلال الاتصال، إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واستمرار إسرائيل في التحلل من التزاماتها وتنكرها العلني لحل الدولتين، والقيام بهجمة استيطانية غير مسبوقة تهدد وجود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، ما يقتضي القيام بمراجعة شاملة للعلاقة مع اسرائيل، مشيراً إلى أن هذا ما سوف يتم القيام به في جلسة المجلس المركزي القادمة في شهر يناير المقبل.وأشاد أبو عمرو خلال الاتصال بالعلاقة الفلسطينية الصينية التاريخية، ودور الصين في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً ومادياً ومعنوياً خاصة فيما يتعلق بدعم دولة فلسطين في مواجهة جائحة (كورونا)، لافتاً إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في الميادين المختلفة.من جانبه، أكدوزير الخارجية الصيني أن بلاده تدعم الموقف الفلسطيني بثبات، وتعتبر القضية الفلسطينية قضية جوهرية، وأنه لا يمكن تحقيق الأمن والأمان في المنطقة بدون ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.ولفتاستعداد الصين لاستضافة مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل تحقيق حل الدولتين.وأكد الوزير الصيني على التزام جمهورية الصين بحق الشعب الفلسطيني بقيام دولته كاملة الاستقلال على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتاً إلى استعداد الصين للمساعدة في عقد مؤتمر دولي للسلام بالتعاون مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وكذلك للعمل في إطار الرباعية الدولية للمساعدة في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.