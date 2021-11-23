شؤون فلسطينية

أبو عمرو ينقل رسالة من الرئيس عباس إلى نظيره الصيني

أبو عمرو ينقل رسالة من الرئيس عباس إلى نظيره الصيني
رام الله - دنيا الوطن
نقل رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطيني، نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نظيره الصيني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أبو عمرو، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي.

وتطرق أبو عمرو خلال الاتصال، إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واستمرار اسرائيل في التحلل من التزاماتها وتنكرها العلني لحل الدولتين، والقيام بهجمة استيطانية غير مسبوقة تهدد وجود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، ما يقتضي القيام بمراجعة شاملة للعلاقة مع اسرائيل، مشيراً إلى أن هذا ما سوف يتم القيام به في جلسة المجلس المركزي القادمة في شهر يناير المقبل.

وأشاد أبو عمرو خلال الاتصال بالعلاقة الفلسطينية الصينية التاريخية، ودور الصين في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً ومادياً ومعنوياً خاصة فيما يتعلق بدعم دولة فلسطين في مواجهة جائحة كورونا. مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في الميادين المختلفة.

بدوره أكد وزير الخارجية الصيني أن الصين تدعم الموقف الفلسطيني بثبات، وتعتبر القضية الفلسطينية قضية جوهرية، وأنه لا يمكن تحقيق الأمن والأمان في المنطقة بدون ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

كما أكد استعداد الصين لاستضافة مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل تحقيق حل الدولتين.

وشدد الوزير الصيني على التزام جمهورية الصين بحق الشعب الفلسطيني بقيام دولته كاملة الاستقلال على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. مشيراً إلى استعداد الصين للمساعدة في عقد مؤتمر دولي للسلام بالتعاون مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وكذلك للعمل في إطار الرباعية الدولية للمساعدة في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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