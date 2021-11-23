الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن 17 شهراً وغرامة أربعة آلاف شيكل

رام الله - دنيا الوطنحكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة سالم العسكرية، اليوم الثلاثاء، على الأسير فيصل سهل نفاع بالسجن الفعلي لمدة 17 شهرا وغرامة مالية أربعة آلاف شيكل .وذكرت عائلة الأسير في حديثٍ للوكالة الرسمية (وفا): "أن سلطات الاحتلال وجهت له تهما باطلة، ولم تكتف بالحكم بل اشترطت دفع غرامة مالية".وأشارت العائلة إلى أن شقيق الأسير فيصل، هو الأسير عزمي يعاني من وضع صحي متردٍ ويقبع في سجن (جلبوع) منذ ستة سنوات، كونه بحاجة إلى إجراء عملية جراحية لفكّه العلوي ولا يستطيع مضغ الطعام، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر في وجهه ويده على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.يذكر أن عزمي محكوم بالسجن لمدة (20) عاماً، ومنذ اعتقاله في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وهو ينتظر إجراء عملية جراحية، في ظل مماطلة إدارة سجون الاحتلال بذلك.