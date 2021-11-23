(كشف جديد): الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غد الأربعاء.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن السفر سيكون للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2021/39)، لافتة إلى أنه تم نشر كشف جديد للمسافرين من حملة جوازات مصرية.وطالبت الهيئة، المسافرين التواجد في تمام الساعة 6 من صباح غدٍ الأربعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.