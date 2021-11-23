طالب: الاعتقال الإداري مخالف لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية



وقال عضو المكتب السياسي للجبهة حكم طالب خلال الاعتصام الأسبوعي التضامني مع الأسرى أمام مكتب الصليب الأحمر في المدينة، اليوم الثلاثاء: "إن اعتصام اليوم هو تضامنا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام،ومع كافة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال".



واعتبر طالب الاعتقال الإداري بأنه مخالف لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، تمارسه سلطات الاحتلال على الأسرى دون مبررات قانونية وأنه آن الأوان أن يتوقف هذا الاعتقال والإفراج عن كافة الأسرى الإداريين.



وحذر طالب من الحالات المرضية الخطيرة في صفوف الأسرى المرضى والذين لا يقدم لهم الدواء والعلاج في ظل أوضاع طبية مأساوية.



ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى ، الذين لا يجدون غير أمعائهم الخاوية وأجسادهم لمواجهة طغيان الاحتلال.















رام الله - دنيا الوطنحذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في طولكرم ، من استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، والإهمال الطبي المتعمد تجاه الأسرى المرضى والاسرى المضربين عن الطعام.