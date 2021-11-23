الليرة التركية تنخفض لمستوى قياسي جديد

انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الثلاثاء، نحو تسعة في المئة، وذلك بعد أن دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة وتعهده بالفوز في (حرب الاستقلال الاقتصادية) التي يخوضها على الرغم من انتقادات واسعة.



حيث تراجعت الليرة إلى 12.49 للدولار منخفضة للجلسة الحادية عشرة على التوالي، فقد فقدت العملة 40% من قيمتها هذا العام، بما في ذلك تراجع بلغ نحو 20 في المئة منذ بداية الأسبوع الماضي، وفق (مونت كارلو).



بدوره، طالب سميح تومين نائب محافظ البنك المركزي السابق ، الذي أقاله أردوغان الشهر الماضي، إلى العودة للسياسات التي تحمي قيمة الليرة.



ونشر تومين على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلاً: "يجب التخلي فوراً عن هذه التجربة غير الرشيدة التي ليس لها فرصة للنجاح وعلينا العودة إلى سياسات الجودة التي تحمي قيمة الليرة التركية ورخاء الشعب التركي".



الجدير ذكره، أن الليرة هبطت مقابل اليورو إلى مستوى قياسي جديد عندما سجلت 13.8815 اليوم الثلاثاء.





رام الله - دنيا الوطن