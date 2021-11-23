الجامعة العربية ترحب بتوقيع الإعلان المشترك بشأن دعم الاتحاد الأوروبي لـ(أونروا)





ويلزم الاتفاق الإتحاد الأوروبي بمواصلة دعم (الأونروا) سياسياً، وتوفير الموارد المالية متعددة السنوات لتمكين الوكالة من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لما نص عليه تفويضها الأممي طبقا لقرار إنشائها رقم (302) لعام 1949.



وأشادت الأمانة العامة في بيان لها صادرعن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بهذه الخطوة الهامة المتمثلة بالإعلان المشترك، كما دعت الدول المانحة إلى سرعة تقديم الدعم المالي للأونروا لتمكينها من القيام بمهامها دون أي اشتراطات أو قيود على عمل الوكالة.



وأكدت الأمانة العامة، استمرارها في متابعة احتياجات (الأونروا)، وتقديم الدعم اللازم لها كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين لحين التوصل لحل عادل لقضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 لعام 1948، وما نصت عليه مبادرة السلام العربية.





وأشارت الأمانة إلى أن (الأونروا) قوية قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني هي صمام أمن واستقرار للمنطقة والعالم.





رام الله - دنيا الوطنرحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بتوقيع الإعلان المشترك حول دعم الإتحاد الأوروبي للأونروا للفترة (2021 -2024) في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر من الشهر الحالي.